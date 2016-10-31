Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » İZÜ'den İslam ekonomisi adına önemli adım

İZÜ'den İslam ekonomisi adına önemli adım

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasını düzenlediği büyük bir törenle açtı.

İZÜden İslam ekonomisi adına önemli adım

31 Ekim 2016 09:10
İZÜ'den İslam ekonomisi adına önemli adım - Tıkla İzle

Türkiye’de katılım bankacılığının son yıllarda yaşadığı gelişime, düzenlediği etkinlikler, konferanslar, yaz okulları ve eğittiği personelleriyle destek olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, akademik çalışmaların da merkezi olmayı hedefleyen projelerine devam ediyor. Bu anlamda İslami Finans alanında öncü çalışmalar yapmayı amaçlayan üniversite Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni açtı.

İZÜ Merkez Kampüsü'nde Kur-an' ı Kerim okunarak açılışı gerçekleştirilen merkeze akademik kadro ve finans dünyasından birçok kişi katılım sağladı. Yapımını Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım Bankalarının üstlendiği merkez, tarihsel ve kültürel mirasçısı olduğumuz İslam Ekonomisi ve Finansı alanlarında yapılan araştırmalara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açılış öncesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bugün Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin önemli bir günü. Bölgemizin, ülkemizin bu konularla alakalı çok önemli bir merkezini açmış bulunuyoruz. Artık dünyadaki dengesizliklere, haksızlıklara İslam ekonomisi bağlamında, yeniden daha güzel, barış dolu, daha paylaşımcı, katılımcı bir ekonominin hâkim olabileceğine yönelik çalışmalar başta olmak üzere; İslami finans alanında ülkemize daha çok sermayenin kazandırılması ve İstanbul’un finans merkezi olması bakımında, İslam ülkelerinde birikmiş olan fonlardan daha çok yararlanılması, ülkemizin daha hızlı büyümesi, kalkınması noktasındayız önemli bir yerdeyiz. İslam ekonomisinden, İslami finanstan daha fazla yararlanma ile ilgili burada çok önemli araştırmalar yapılacak. Burada ülkemize ve de dünyaya başta lisansüstü programlarımız olmak üzere İngilizce, Türkçe, Arapça programlarımızda çok önemli beyinler yetiştireceğiz inşallah" dedi.

SİNEM ERYILMAZ

Etiketler: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Prof. Dr. Mehmet Bulut


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!