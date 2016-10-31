Türkiye’de katılım bankacılığının son yıllarda yaşadığı gelişime, düzenlediği etkinlikler, konferanslar, yaz okulları ve eğittiği personelleriyle destek olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, akademik çalışmaların da merkezi olmayı hedefleyen projelerine devam ediyor. Bu anlamda İslami Finans alanında öncü çalışmalar yapmayı amaçlayan üniversite Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni açtı.

İZÜ Merkez Kampüsü'nde Kur-an' ı Kerim okunarak açılışı gerçekleştirilen merkeze akademik kadro ve finans dünyasından birçok kişi katılım sağladı. Yapımını Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım Bankalarının üstlendiği merkez, tarihsel ve kültürel mirasçısı olduğumuz İslam Ekonomisi ve Finansı alanlarında yapılan araştırmalara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açılış öncesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bugün Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin önemli bir günü. Bölgemizin, ülkemizin bu konularla alakalı çok önemli bir merkezini açmış bulunuyoruz. Artık dünyadaki dengesizliklere, haksızlıklara İslam ekonomisi bağlamında, yeniden daha güzel, barış dolu, daha paylaşımcı, katılımcı bir ekonominin hâkim olabileceğine yönelik çalışmalar başta olmak üzere; İslami finans alanında ülkemize daha çok sermayenin kazandırılması ve İstanbul’un finans merkezi olması bakımında, İslam ülkelerinde birikmiş olan fonlardan daha çok yararlanılması, ülkemizin daha hızlı büyümesi, kalkınması noktasındayız önemli bir yerdeyiz. İslam ekonomisinden, İslami finanstan daha fazla yararlanma ile ilgili burada çok önemli araştırmalar yapılacak. Burada ülkemize ve de dünyaya başta lisansüstü programlarımız olmak üzere İngilizce, Türkçe, Arapça programlarımızda çok önemli beyinler yetiştireceğiz inşallah" dedi.

SİNEM ERYILMAZ