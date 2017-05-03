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İzzeddin Kassam Tugayları’ndan İsrail’e 24 saat mühlet

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’ndan İsrail'e, Filistinli tutukluların taleplerinin yerine getirilmesi için 24 saat mühlet verildi. İsrail’in, Filistinli tutukluların meşru taleplerini görmezden gelmesi halinde yaptıklarının hesabını her gün vereceği belirtildi.

İzzeddin Kassam Tugaylarından İsraile 24 saat mühlet

03 Mayıs 2017 00:46

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’ndan, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki bin 500 Filistinli'nin taleplerine karşılık verilmesi için İsrail'e 24 saat mühlet verildi. Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada İsrail uyarılarak, “Tutukluların talepleri göz ardı edilmesi halinde her gün hesabını verecek." denildi.

İsrail hapishanelerinde bin 500 Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.  

Muhammed Rabah

Etiketler: hamas, israil, İzzeddin Kassam Tugayları


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