İzzetbegoviç, Şanlıurfa'ya hayran kaldı

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Gün içerisindeki temasları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Meclis üyeleri ile birlikte tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gezisine ilk olarak Balıklıgöl ile başlayan Bakir İzzetbegoviç, burada balıklara yem attı. Daha sonra gezisine Dergah Camisi, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ve Göbeklitepe ile devam eden Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa'ya hayran kaldığını belirtti.

Başkan Çiftçi'nin eşlik ettiği ziyarette Bakir İzzetbegoviç'e ayrıca Şanlıurfa mutfağından yemekler sunuldu.

