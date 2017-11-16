İzzetbegoviç'i en yakın arkadaşı anlattı

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 14'üncü yılında Osmangazi Belediyesi tarafından anıldı. Aliya İzzetbegoviç'in yakın dostu ve silah arkadaşı Prof. Dr. Hilmo Neimarlija Ördekli Kültür Merkezi'nde öğrencilere ve vatandaşlara İzzetbegoviç'i anlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın 3 kıtaya çıkışının merkezi olduğunu belirterek, "Bizler de belediye olarak tarihten gelen misyonu sürdürüyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin Balkanların her ülkesinde bir kardeş belediyesi var. Birçok farklı ülkede var. Ama Bosna'daki kardeşliğimiz çok daha farklı. Bosna ile sık ziyaretlerimiz ve kültürel programlarımız oluyor. İnsanlar belki konuşarak değil ama gönülden anlaşırız" dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in yakın ve silah arkadaşı Prof. Dr. Hilmo Neimarlija ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a böyle bir anma düzenlediklerini için çok teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenen Bosna Hersek Konsolosluğu için de teşekkür eden Nemarlija, Bursa'da olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. İzzetbegoviç'in demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çeken Nemarlija, "Burada Aliya'nın yol arkadaşı olarak konuşmaya çalışacağım" dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in kendi gençliğinin bir kahramanı olduğunu belirten Neimarlija, "Şimdi yaşlandıkça daha da kahramanlaşıyor. Onu 3 yönüyle değerlendirmek lazım. Onun hayatı, düşünceleri ve faaliyetleri, neler yaptığıdır. Herkesin hepimizin hayatı sınırlı bir alan etrafında dönüyor" diye konuştu.

Samet Doğru

