Diğer
Kategoriler

İzzetbegoviç'i en yakın arkadaşı anlattı

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i yakın dostu ve silah arkadaşı Prof. Dr. Hilmo Neimarlija anlattı.

İzzetbegoviçi en yakın arkadaşı anlattı

16 Kasım 2017 16:59

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 14'üncü yılında Osmangazi Belediyesi tarafından anıldı. Aliya İzzetbegoviç'in yakın dostu ve silah arkadaşı Prof. Dr. Hilmo Neimarlija Ördekli Kültür Merkezi'nde öğrencilere ve vatandaşlara İzzetbegoviç'i anlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın 3 kıtaya çıkışının merkezi olduğunu belirterek, "Bizler de belediye olarak tarihten gelen misyonu sürdürüyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin Balkanların her ülkesinde bir kardeş belediyesi var. Birçok farklı ülkede var. Ama Bosna'daki kardeşliğimiz çok daha farklı. Bosna ile sık ziyaretlerimiz ve kültürel programlarımız oluyor. İnsanlar belki konuşarak değil ama gönülden anlaşırız" dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in yakın ve silah arkadaşı Prof. Dr. Hilmo Neimarlija ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a böyle bir anma düzenlediklerini için çok teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenen Bosna Hersek Konsolosluğu için de teşekkür eden Nemarlija, Bursa'da olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. İzzetbegoviç'in demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çeken Nemarlija, "Burada Aliya'nın yol arkadaşı olarak konuşmaya çalışacağım" dedi.

Aliya İzzetbegoviç'in kendi gençliğinin bir kahramanı olduğunu belirten Neimarlija, "Şimdi yaşlandıkça daha da kahramanlaşıyor. Onu 3 yönüyle değerlendirmek lazım. Onun hayatı, düşünceleri ve faaliyetleri, neler yaptığıdır. Herkesin hepimizin hayatı sınırlı bir alan etrafında dönüyor" diye konuştu.

Samet Doğru
 

Etiketler: Aliya İzzetbegoviç, bosna hersek

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç