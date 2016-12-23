Jack & Jonesmarkasının hikayesi 1990 yılında Oslo’da başlamıştır. Kısa sürede geniş kitleler tarafından beğenilerek sıklıkla tercih edilmeye başlamıştır.Spor şıklığın mümkün olduğunu birbirinden farklı tasarımlarıyla ispatlamıştır.



Zengin ürün çeşidi ve rahat kalıplarıyla kısa sürede alışkanlık yaratan bir marka haline gelmiştir. Hem rahat hem de şık kıyafetler arayanların ilk adresi olmayı başarmıştır. Jack & Jones koleksiyonunda Kış sezonuna özel casual Jack & Jones sweatshirts, kazaklar, ceketler, montların yanı sıra botlara yer vermektedir. Şıklığınızı tamamlayacak aksesuarlarda koleksiyona katan Jack & Jones çanta ve güneş gözlükleri ile de dikkat çekiyor.

Tarz sahibi erkeklere özel olarak tasarlanan Jack & Jones kış erkek koleksiyonu, 2017 yılına damga vuracak modellerle Sporthink de sizi bekliyor. Günlük veya hafta sonu casual giyim tarzıyla dikkat çekeceğiniz ürünler sunan Jack&Jones ile oldukça renkli ve eğlenceli bir stil yakalamanız sizin elinizde. Jack & Jones mont koleksiyonunda fermuarlı, kapüşonlu ve deri farklı tasarımlara ulaşabilmeniz mümkün. Erkekler için hiç bir zaman modası geçmeyen deri ceket modelleri günlük hayatın her alanında şık bir görünüm yakalamak için ideal bir tercih. Jack&Jones ile bu kış erkekler daha şık ve daha stil sahibi.

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