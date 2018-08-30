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Jailson’ı yakından tanıyalım

Fenerbahçe, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Brezilya’nın Gremio takımından Jailson Marques Siqueira’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Jailsonı yakından tanıyalım

30 Ağustos 2018 13:16

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio’nun 22 yaşındaki futbolcusu Jailson’u kadrosuna kattığını duyurdu. Ön libero bölgesinde görev yapan genç futbolcu takımıyla birlikte 2018 senesinde 30 maça çıkarken 2 gole imza attı. Brezilya Serie A’nın 14. haftası oynanırken yetenekli futbolcu takımı adına 980 dakika sahada mücadele etti. En son Libertadores Kupası’nda oynanan Estudiantes maçında forma şansı bulan Jailson, bu mücadelede yüzde 93 isabet oranıyla 53 pas yapıp, 3 şut atarken 10 ikili mücadelenin de 5’ini kazandı.  

 

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