JAK ekipleri Palandöken’de mahsur kalan kayakçılar ile kayak kazası geçirenlerin imdadına yetişti. Son iki hafta içerisinde vuku bulan 42’i kayak kazasına müdahale ederek, mahsur kalan 56 kişiyi de kurtaran ekipler 24 saat esasına göre Palandöken’de görev yapıyorlar.

İyi derecede yabancı dil bilen JAK timleri iyi kayak yapma ve iyi birer dağcı olmalarıyla da tanınıyor. Palandöken'de izinsiz kuş uçurtmayan timler, kurtardıkları kayakçıları Palandöken'de hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere naklediyorlar.

Öte yandan bu sezon başlangıcından itibaren JAK timlerinin kayak kazası ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması olmak üzere toplamda 260 olaya müdahale ettikleri belirtildi.

Ahmet Akbuğa

