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James Harden, Houston Rockets ile uzattı

NBA Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, yıldız basketbolcu James Harden'ın sözleşmesini 2022-2023 sezonuna kadar uzattı.

James Harden, Houston Rockets ile uzattı

26 Temmuz 2017 16:30

Houston Rockets, yıldızı oyuncu James Harden ile yeni sözleşme imzaladı. Rockets’ın internet sitesinden yapılan açıklamada Harden’ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Harden, geçtiğimiz sezon Houston ile toplam 2 bin 356 sayı, 907 asist ve 659 ribaundluk performans sergiledi. 27 yaşındaki basketbolcu, bu sözleşmeyle birlikte 228 milyon Dolar kazanacak.

James Harden, 2009 yılında Oklahoma City Thunder tarafından 3. sıradan draft edildi. Başarılı oyuncu, 2012 yılında Houston Rockets ile anlaştı. Yıldız basketbolcu, NBA’de 5 kez All-Star seçildi.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Houston Rockets, James Harden


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