Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca 22-28 Kasım tarihlerinde Malatya genelinde yaptığı çalışmalarda 2 bin 813 kişinin kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. Sorgulamalarda araması bulunan 13 şahsın yakaladığı bildirildi. Çalışmalar kapsamında ise Kale ilçesinde 16 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara, ele geçirildiği açıklandı.

Öte yandan trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 2 bin 309 aracın kontrol edildiği, trafik kurallarına uymayan 205 araç sürücüsüne ceza kesildiği, 45 aracın trafikten men edildiği ve 78 okul servis aracı ile 31 işçi servisi aracı kontrol edildiği kaydedildi.