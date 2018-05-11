Jandarma alzaymır hastasını donmak üzere iken buldu

Muradiye Görecek Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Sabiha Çetinkaya saat 14.30 sıralarında kaldığı akrabasının evinden ayrılarak ortadan kayboldu. Ailesinin tüm aramalarına rağmen bulunamayan yaşlı kadının akrabaları jandarmayı arayarak yardım istedi. Van Jandarma Komutanlığı ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine zamana karşı mücadele büyük bir hızla başlatılarak mahalle sakinleri ile birlikte aramalar başlatıldı. Gece saat 22.00 sıralarında yaşlı kadını arazide ıslak, yorgun ve bitkin bir şekilde bulan jandarma gerekli tedavisinin yapılması amacıyla ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine ulaştırdı. Ölümden dönen yaşlı bayan hastanede tedavi altına alınarak ailesine teslim edildi.

Yaşlı bayanın torunu, "Ninem halamın evindeydi, Alzheimer hastalığı var. Unutkanlık sıkıntısı var. Kendi evinde olduğu halde ben köyüme gideceğim diye alıp başını gidiyor. Kendi evinde kendini yabancı hissediyor. Vefat eden dedemim öldüğüne inanmıyor, yaşadığına inanıyor. Kendi köyünün başka bir yerde olduğuna inanıyor. Biz onun durduramıyoruz. Bu gün halamın evindeydi, halam ona demiş 'burada otur ben koyunlara bakıp geleyim, çay içeceğiz' demiş, ancak halam döndüğünde ninemi yerinde bulamıyor. Aramaya çıktık bulamadık. Jandarmaya haber verdik, Allah razı olsun jandarma biz köylülerle birlikte aramaya başladık. Geç saatlerde jandarmayla birlikte bulduk. Bulduğumuz gibi çok şükür sağ salim ambulansla hastaneye getirdik. Jandarma ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Seracettin Seçkin