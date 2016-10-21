Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde ikamet etmekte olan N.A. isimli şahsın bağ evi ve bahçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu bilgisi elde edilmiştir. Adli makamdan alınan karara istinaden N.A. isimli şahsın bağ evi ve bahçesinde yapılan kontrolde, 30 kök kenevir bitkisi ve 68 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edilmiştir. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Hayati Kanat

