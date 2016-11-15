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Jandarma beyaz kum midyesi kaçakçılarına göz açtırmıyor

Avrupa’nın zengin mutfaklarının pahalı yemeği olarak bilenen ‘beyaz kum midyesi’ kaçakçılarına jandarma göz açtırmıyor. Edirne’de jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkarılmak istenen piyasa değeri 75 bin TL olan 1.5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

Jandarma beyaz kum midyesi kaçakçılarına göz açtırmıyor

15 Kasım 2016 17:17

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, İzmir takipli başlatılan çalışma sonucunda, çıkarılması ve taşınması yasak olan beyaz kum midyesinin bir kamyonetle yasa dışı yollardan Yunanistan’a çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı. Beyaz kum midyesi taşındığı tespit edilen araç, jandarma ekipleri tarafından Gelibolu-Keşan Karayolu Korudağları bölgesinde durduruldu. 35 EB 4529 plakalı kamyonetin sürücüsü S.K. (46) gözaltına alınırken, araçta yapılan kontrollerde, 1.5 ton kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi. Piyasa değeri 75 bin TL olduğu öğrenilen kaçak beyaz kum midyeleri Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Saroz Körfezi’nde doğal hayatına bırakıldı.

Söz konusu araç 15 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne toplamda 4 bin 500 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Koray Ustabaşı - Turgay Balcı

Etiketler: beyaz kum midyesi


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