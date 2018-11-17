Jandarma camdaki parmak izinden cinayet şüphelisini yakaladı

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Aytaç (65) ev yaptırmak için memleketi Samsun'a geldi. Karabük Demir Çelik Fabrikasından emekli olduğu öğrenilen Abdullah Aytaç, bankadan 60 bin lira para çekti. Evin temeline başlayan Abdullah Aytaç'ın, Gebze'ye geri dönmek için hazırlık yaparken ailesi ile irtibatı kesildi. Gebze'deki ailesi telefonla ulaşamadığı Abdullah Aytaç'ın durumunu Kavak'taki yakınlarına haber verdi. Eve gidip yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Abdullah Aytaç'ı yatağında tüfekle kafasından vurularak öldürülmüş halde buldu.

Kavak İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri cinayetin para için işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak olayla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. Şüpheli şahıslar üzerinden araştırma yapan jandarma ekipleri, öldürülen Abdullah Aytaç'ın evinin penceresinden elde ettiği parmak izinden yola çıkarak cinayet şüphelisinin komşusu A.G. (38) olduğunu tespit etti. Jandarmadaki sorgusunun ardından Kavak Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.