Artvin’de Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde maden çıkarılması için geçen yıl Şubat ayında, maden şirketinin iş makineleri, polis ve asker eşliğinde bölgeye girmişti. İş makinelerinin bölgeye girmesinden dolayı Artvin halkı eylemler başlatarak, iş makinelerin bölgeye girmesine tepki göstermişti. Eylemler esnasında çıkan olayların sonrasında Jandarma ekipleri bölgede 24 saat nöbet tutmaya başlamıştı. Yoğun kış şartlarında tutulan bu nöbet 12 aydır aralıksız devam ediyor.

Cerattepe yolu üzerinde maden karşıtlarının nöbet kulübesinin bulunduğu alanda bariyer kuran ve iki konteyner içinde nöbet tutan jandarma ekipleri, izni olmayanları bölgeye sokmuyor. Hatta Cerattepe yol güzergahında bulunan köylüler, köylerine ve yaylalarına geçmek için valilikten özel izin almak zorunda kalabiliyor.

Soğuk hava ve bir metre kar kalınlığı altında görevlerini yerine getirmeye çalışan jandarma ekiplerini Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ziyaret etti.

Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Şubat ayında ki müdahaleden sonra, burada devletin Jandarması, aslında bizim güvenliğimizi sağlamak olması gerekirken bir şirket için zor şartlarda nöbetteler. Buradan diğer tarafa ne bizler, ne de mezralarda arazisi olan vatandaşlar geçebiliyor. Geçebilmeleri için valilikten izin almaları, orada yerlerinin olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. Bu zorlu kış şartlarında jandarma burada bir şirket için nöbet tutuyor. Burada açıkta bir tuvalet var, kar sürekli yağdığı için tuvalete geçmek bile zor. Elektrikli ısıtıcıyla ısınıyorlar. Burada bir şirketin keyfi için, bu zor şartlarda bekliyorlar. Yasal olarak da buraya çıkma, burada bir iş yapma hakları olmadığı halde, şirket burada. Henüz davamız bitmedi, Danıştay’da. O zaman ki başbakanımız Sayın Davutoğlu’nun da dava sonuçlanana kadar burada bir şey olmayacak demesine rağmen şirket işlem yapmaya devam ediyor ve jandarma da onu bekliyor” dedi.