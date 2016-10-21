Geçtiğimiz 10 Ekim günü, Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'nde bir çiftçi tarafından yol kenarında zeytin tarlasında, ateşli silahla vurularak öldürüldükten sonra Nihat Özgüden'e (53) ait cesedin bulunması ile ilgili Bergama Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırma derinleştirilmiş, cesedin cebinden çıkan telefon numarasından hareketle, E.Ö. isimli kadına sonrasında ise öldürülen Nihat Özgüden'in birliktelik yaşadığı gazinolarda çalışan Gamze kod adlı B.Ö. isimli kadına ulaşıldı. B.Ö., Dikili ilçesinde bir barda çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı. B.Ö. adlı kadın jandarmadaki ifadesinde, Nihat Özgüden ile ayrıldıklarını ve K.A. (16) ile ilişkisi olduğunu, bunu da Nihat Özgüden'e söyleyerek Özgüden'den ayrıldığını ve o günden sonra Özgüden'i bir daha görmediğini söyledi.

Kurgudan cinayet işlenmiş

Jandarma ekipleri K.A.'yı da yakalarken K.A. verdiği ifadesinde, ''Daha önce çalıştığım Bergama'da bulunan müzikholün sahibi Ş.T.'ye, Nihat Özgüden telefonla ulaşmış. Ş.T.'den sevdiği B.Ö. ile arasını yapmasını isterken beni de ortadan kaldırmasını istemiş" dediği öğrenildi. Bu olaydan sonra, iddiaya göre, K.A. ile müzikhol sahibi Ş.T.'nin kendi aralarında plan yaparak Özgüden'i çağırdıkları, daha sonra K.A. ile Ş.T.'nin kendi aralarında kurgudan kavga çıkarıp daha önceden karnına kırımızı boyalı poşet bağlayan K.A.'nın karnına Ş.T.'nin bıçağı sapladığı ve öldü süsü verdiği öğrenildi.

Şantaja para istemiş vermeyince öldürmüş

Daha sonra Ş.T., Nihat Özgüden'i Bergama'da bulunan müzikhole getirdiği, Ş.T.'nin Özgüden'den, K.A.'nın öldürme bedeli olarak para istediği, para almayınca da Nihat Özgüden'i önce darp edip aynı günün gecesi de vurduğu ileri sürüldü. Daha sonra Ş.T. arkadaşları T.Ö. ve F.S.'nin yardımı ile araçla Aliağa ilçesinde bir yere götürüp sakladıkları, cesedin çürümeye başlaması üzerine 10 Ekim gecesi cesedi araçla sakladıkları yerden alıp Bergama'da Bakırçay Köprüsünden attıkları öğrenildi.

Şüphelilerden biri eski karısının nişanlısının öldürdükten sonra teslim olmuş

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle ilgili Ş.T. ve H.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, jandarma sorgulamasında çözülerek cinayeti itiraf ettiler. Öte yandan cesedi taşıyarak sakladığı ileri sürülen T.Ö. ise, cinayetin ortaya çıkmasından sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, eski eşinin nişanlısını öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden biri hala aranıyor

Jandarma tarafından cinayet zanlısı olarak bir diğer şüpheli F.S.'nin ise Manisa ve İzmir bölgesinde ikisi cinayet ikisi hırsızlık bir resmi belgede sahtecilik 7 silahlı tehdit 2 kemikleri kıracak şekilde kasten yaralama olmak üzere toplam 21 suçtan halen arandığı öğrenildi. Bergama Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili olarak tespit edilen Ş.T., H.A., T.Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.Ö., K.A., Ü.T., Y.G. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakan Şen