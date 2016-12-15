40 gündür tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüksek güvenlik önlemleri altında kalp elektrosu çekilmek üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji bölümüne getirildi. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Demirtaş, hastanede kalp elektrosu çekildikten sonra tekrar Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Mahkumların girdiği kapıdan hastaneye sokulan Demirtaş, gazetecilerin kapıda beklemesi üzerine görüntülenmemesi için başka bir kapıdan çıkarılarak cezaevine konuldu.