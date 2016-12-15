Diğer
Kategoriler

Jandarma Demirtaş’a etten duvar ördü

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kalp elektrosu çekmek üzere hastaneye getirildi. Jandarma ekipleri, Demirtaş’ı gazetecilerin görüntülememesi için hastanenin farklı kapısından çıkararak cezaevine götürüldü.

Jandarma Demirtaşa etten duvar ördü

15 Aralık 2016 07:44
Jandarma Demirtaş’a etten duvar ördü - Tıkla İzle

40 gündür tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yüksek güvenlik önlemleri altında kalp elektrosu çekilmek üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji bölümüne getirildi. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Demirtaş, hastanede kalp elektrosu çekildikten sonra tekrar Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.
Mahkumların girdiği kapıdan hastaneye sokulan Demirtaş, gazetecilerin kapıda beklemesi üzerine görüntülenmemesi için başka bir kapıdan çıkarılarak cezaevine konuldu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç