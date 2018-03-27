Jandarma devriyesinde tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri A.Ç., isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yine Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.T., isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 18 adet mermi çıktı.

Her iki olayda ele geçirilen 2 adet tabanca ile toplam 18 adet mermi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak H.T., ile A.Ç., isimli her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.