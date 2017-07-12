Diğer
Kategoriler

Jandarma ekipleri uyuşturucu çetesini çökertti

Adana İl Jandarma Komutanlığı 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 42 bin 327 kök kenevir bitkisi, 24 kilo 320 gram kubar esrar maddesi, 1 adet Glock marka tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu çetesini çökertti

12 Temmuz 2017 10:54

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saimbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanları yok ederek, açtıkları tarlalarda yasadışı kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu madde ticareti yapan çeteye operasyon düzenledi.
Operasyon için teknik ve fiziki takip çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Droneların da kullanıldığı operasyonun sonunda ulaşılması güç arazi kesimlerinde ağaçları katlederek, araziyi kenevir tarlası haline getiren çete çökertildi.
Operasyonda olaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan aramalarda; 42 bin 327 kök kenevir bitkisi, 24 kilo 320 gram kubar esrar maddesi, 1 adet Glock marka tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!