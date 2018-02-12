Diğer
Kategoriler

Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 17 gram esrar, 3 gram bonzai ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırmıyor

12 Şubat 2018 13:02

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen S.B., M.V., ile F.Y., durdurularak üst aramaları gerçekleştirildi. Şahısların yapılan üst aramalarında 17 gram esrar maddesi ile 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 3 şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç