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Jandarma ekiplerinden sahte içki operasyonu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden sahte içki operasyonu

07 Şubat 2018 11:54

Edinilen bilgiye göre, Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pınarbaşı Beldesinde faaliyet gösteren G.C’ye ait bir iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde 96 adet yarım litrelik plastik şişeler içerisinde kaçak rakı ele geçirildi. Toplam 48 litre olan kaçak rakılar muhafaza altına alınırken konuyla ilgili iş yeri sahibi G.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken muhafaza altına alınan sahte rakılar ise Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir
 

 

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