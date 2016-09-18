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Jandarma faciayı önledi

Bingöl’ün Adaklı ilçesi Aysaklı köyü kırsalında askeri mevzi önüne terör örgütü PKK’lıların tuzakladığı 5 kiloluk el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi.

Jandarma faciayı önledi

18 Eylül 2016 20:16

Bingöl Valiliği, Kiğı 2. Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından BTÖ mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonel çalışmalar neticesinde Adaklı ilçesi Aysaklı köyü Dağyolu Tepe mevkiinde arazide kullanılmakta olan mevzii önüne BTÖ mensuplarınca tuzaklanan EYP düzeneği tespit edildiğini bildirdi. Toprağa gömülü vaziyette 5 kilogramlık patlayıcı madde ve 35 metre elektrik kablosundan oluşan EYP düzeneğinin emniyetli bir şekilde imha edildiği ifade edilen açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.  

Etiketler: Bingöl, facia


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