Diğer
Kategoriler

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitliste

20 Mayıs 2018 03:10

Bazı birlikleri ziyaret etmek üzere Bitlis'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Orgeneral Arif Çetin, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makamda bir süre sohbet edildi. Vali Ustaoğlu ve Orgeneral Çetin, akşam iftar programında İl Jandarma Komutanlığı personeliyle bir araya geldi. Ulucami’deki teravih namazının ardından Vali Ustaoğlu ve Orgeneral Çetin, vatandaşlarla çay içip sohbet ettiler.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç