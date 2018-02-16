Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak’ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Vali Mehmet Aktaş, 23.Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, MEBS Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ve Jandarma Genel Sekteri Kurmay Albay Hilmi Atabay ile birlikte esnafı ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

Şırnak’ta çeşitli temaslarda bulunan Orgeneral Çetin, beraberindeki heyetle Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Orgeneral Çetin, bir işyerinde oturup esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kenti terör olaylarından arınmış canlı görmekten son derece mutlu olduğunu belirten Çetin, “Ülkemizdeki huzurun her yerde devam etmesini istiyoruz. Sayın Valimizde zaten burada gereken her şeyi yaparak huzurun çok daha iyi seviyeye gelmesi için çaba sarf ediyor” dedi.

Çetin, kentin güzel ve huzurlu bir yer olduğunu dile getirdi.

Melih Yiğit

