Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Korgeneral İbrahim Yaşar ve Tümgeneral Ali Özkara emekliye sevk edilirken, Tümgeneral Ali Çardakçı ve Musa Çitil Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına getirildi.

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında jandarma genel komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Tümgeneral Ali Özkara, 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi. Kararnameyle 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Rütbesi tümgeneralden korgeneralliğe yükseltilen Ali Çardakçı ile Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı. Mevcut Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından Ali Lapanta ise komutanlık emrine alındı.

Kararnameye göre; Tümgeneral Ali Çardakçı Korgeneralliğe, Tuğgeneral Fuat Güney ve Tuğgeneral Halis Zafer Koç Tümgeneralliğe, Albay Vedat Çolak, Albay Nuh Köroğlu, Albay Yusuf Kenan Topçu, Jandarma Kumay Albay Aykut Tanrıverdi, Albay Turgay Aras, Albay Recep Yalçınkaya, Albay Cengiz Yıldız, Piyade Albay Ali Doğan, Albay Yusuf Özfidan, Albay Ali İhsan Ersoy, Abdullah Koçum, Albay Coşkun Sel, Albay Hasan Koçyiğit, Albay Erhan Can Tuğgeneralliğe terfi etti.

Kararnamede yer alan general atamalarına göre; Korgeneral Ali Lapanta Jandarma Genel Komutanlığı Emrine, Korgeneral Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Tümgeneral Musa Çitil Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Tümgeneral Fuat Güney Asayiş Başkanı, Tümgeneral Halis Zafer Koç Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Veli Turan Jandarma Genel Komutanlığı Emrine, Tuğgeneral T. Selçuk Yücel Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı, Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı, Tuğgeneral Nurettin Alkan Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı, Tuğgeneral İsmail Balıbek Personel Başkanı, Tuğgeneral Münir Güzel Lojistik Komutanı, Tuğgeneral Vedat Çolak Bingöl İl Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Nuh Köroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu Mardin İl Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi İstihbarat Başkanı, Tuğgeneral Turgay Aras Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı, Tuğgeneral Recep Yalçınkaya Bitlis Jandarma Bölge Komutanı, Tuğgeneral Cengiz Yıldız Antalya İl Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Ali Dolan Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy TEM Daire Başkanı, Tuğgeneral Abdullah Koçum Lojistik Hizmetler Başkanı, Tuğgeneral Coşkun Sel Muğla İl Jandarma Komutanı, Tuğgeneral Erhan Can Manisa İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

İl jandarma ve alay komutanlıklarına ilişkin atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

Kıdemli Albay Yusuf Yalçın Adana İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Gökhan Şahin Ağrı İl Jandarma Komutanı, Yarbay Fuat Anık Aksaray İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Cengiz Yıldız Antalya İl Jandarma Komutanı, Albay Ramazan Gürler Artvin İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Selahattin Acara Aydın İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Murat Kınay Balıkesir İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı İl Jandarma Komutanı, Albay Mustafa Bakçepınar Batman İl Jandarma Komutanı, Albay Fatih Cemal Kiper Bayburt İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Vedat Çolak Bingöl İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Erhan Demir Bitlis İl Jandarma Komutanı, Albay Nadir Çelik Bolu İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Orhan Kılıç Burdur İl Jandarma Komutanı, Albay Hakan Dedebağı Rize İl Jandarma Komutanı, Albay Hakan Başakcı Iğdır İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Metin Düz Denizli İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir Düzce İl Jandarma Komutanı, Yarbay Alparslan Doğan Edirne İl Jandarma Komutanı, Albay Necip Çakırcıoğlu Elazığ İl Jandarma Komutanı, Albay Hasan Aksoylu Erzincan İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Bekir Uzun Erzurum İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Halil Uysal Gaziantep İl Jandarma Komutanı, Albay Bahittin Murat Yakın Girensun İl Jandarma Komutanı, Albay Abdürrahman Başbuğ Çorum İl Jandarma Komutanı, Albay Taner Bilacan Osmaniye İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Nu Köroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanı, Albay Cafer Öz Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı, Albay Osman Kılıç Kars İl Jandarma Komutanı, Albay Metin Özbek Kastamonu İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez Kayseri İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay İbrahim Ayhan Vural Kırıkkale İl Jandarma Komutanı, Albay Kadir Oğuz Kırklareli İl Jandarma Komutanı, Albay Orhan Ekemen Kırşehir İl Jandarma Komutanı, Albay Hakan Başaklıgil Kilis İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Osman Arslan Kocaeli İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Tayfun Dündar Kütahya İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Halil Altıntaş Sinop İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Erhan Can Manisa İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Yusuf Kenan Topçu Mardin İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak Mersin İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Coşkun Sel Muğla İl Jandarma Komutanı, Kumay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit Nevşehir İl Jandarma Komutanı, Albay Tolunay Başer Ordu İl Jandarma Komutanı, Albay Uğur Ertekin Hatay İl Jandarma Komutanı, Albay Murat Bozkurt Çankırı İl Jandarma Komutanı, Albay Cengiz Yiğit Sakarya İl Jandarma Komutanı,Kıdemli Albay Kemal Benek Siirt İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Nuri Öztürk Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım Şırnak İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Halil Şen Trabzon İl Jandarma Komutanı, Albay Yalçın Baysal Uşak İl Jandarma Komutanı, Albay Yavuz Özfidan Van İl Jandarma Komutanı, Albay Ali Gemalmaz Yalova İl Jandarma Komutanı, Albay Bilgihan Yeşilyurt Yozgat İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Gökhan İnan Zonguldak İl Jandarma Komutanı, Albay Hüseyin Topuz Çanakkale Jandarma Eğitim Alay Komutanı, Albay İsmail Ferhat Özbaş Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı, Albay Şenol Şenoğlu Lice Jandarma Komando Alay Komutanı oldu.

Caner Ünver - Musa Erdoğan