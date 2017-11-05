Jandarma Genel Komutanlığı davası yarın başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada, aralarında eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü Jandarma Kurmay Albay Erkan Ökten ve komutanlık personeli subayların "imamı" olduğu belirtilen Muhterem Çöl'ün de yer aldığı 244 sanık, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek davada yarın hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, askeri komutanlıkların gasbı, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi suçlarından yargılanacak. 2 Şubat 2018'e kadar devam etmesi beklenen dava, yaklaşık 90 gün sürecek.

Yağmur Yıldız

