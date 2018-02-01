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Jandarma Genel Komutanlığı davasında 12 sanık tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 244 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 12 sanığın tahliyesine karar verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı davasında 12 sanık tahliye edildi

01 Şubat 2018 17:54

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Sanık ve taraf avukatlarının beyanları ile cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından duruşmaya ara verildi. Verilen aranın tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Başbakanlık, TBMM, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve hain kalkışmada gazi olanların davaya müdahillik talebini kabul etti. Mahkeme, davanın sanığı eski Kurmay Yarbay Ertuğrul Terzi'nin "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olması nedeniyle dosyasının ayrılarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesine hükmetti. Tutuklu 12 sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmanın 28 Mayıs-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında görülmesine devam edilmesine karar verdi. 

Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı davası

 

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