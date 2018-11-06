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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! 12 asker hakkında gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! 12 asker hakkında gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! 12 asker hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ yapılanmasına yönelik 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 4 teğmen 6 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 7'sinin aktif görevde olduğu kaydedilirken diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ifade edildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.  

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