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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt ile irtibatı tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu: 25 gözaltı kararı

04 Eylül 2018 09:49

 Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 15 ilde yürütülüyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 15 ilde devam ediyor.  

Seyid Fatih Poyraz
 

 

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