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Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu
Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatları tespit edilen 19 üsteğmen ve 1 teğmen olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tamamı aktif görevde olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. 

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