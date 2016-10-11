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Jandarma gökte ararken yerde buldu

İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı, 10’uncu Jandarma Trafik TİM Komutanlığı personeli, trafik kontrolü esnasında, rastlantı eseri 21 ayrı suçtan aranan M.Y.’yi yakaladı.


11 Ekim 2016 11:27

İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı, 10’uncu Jandarma Trafik TİM Komutanlığı personeli tarafından, Kayseri -Nevşehir Karayolu Üçkuyu Mahallesi mevkiinde yapılan trafik kontrolünde durdurulan Antalya plakalı aracın sürücüsünün ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Ancak, Jandarma tarafından yapılan aramada, araç sürücüsünün aslında M.Y. isimli başka bir şahıs olduğu görüldü. M.Y. ile ilgili yapılan sorguda da, şahsın, 3136 Sayılı Kanun’a muhalefet, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak, Başkalarına Ait Kimlik Kullanmak dahil 21 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. M.Y. yapılan arama sonucunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 

Etiketler: İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı


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