Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesinde E.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri pazarlayacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu şahsın elindeki eserleri satmak için Antalya'ya götüreceğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Seydişehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde yaya E.Ö.'nün üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramada bez çuvalı inceleyen ekipler, içerisinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin-2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 17x38 santim boyutunda 1 adet sunaklı mermer mezar steli ele geçirildi.

Mezar stellerinin, her çağda ve her bölgede ayrı tip özellikler ve stel kabartmalarının ölüyü tanıtan sahneler göstermesi, çoğunlukla üzerinde yazıtların olması, bunların yardımıyla geçmişte yaşamış insanların kültür, gelenek ve ekonomik yaşamları hakkında bilgiler edinilmesi bakımından önem taşıdığı bilgisini alan Jandarma, mezar steline el koyarak şüpheliyi gözaltına aldı. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla hakkında yasal işlem yapılan E.Ö. çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Rıza Önses

KONYA