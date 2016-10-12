Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Jandarma, Helenistik Dönem'e ait sunaklı mezar steli ele geçirdi

Jandarma, Helenistik Dönem'e ait sunaklı mezar steli ele geçirdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, Helenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen tarihi sunaklı mermer mezar steli ele geçirildi.


12 Ekim 2016 09:20

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesinde E.Ö. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri pazarlayacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu şahsın elindeki eserleri satmak için Antalya'ya götüreceğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Seydişehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde yaya E.Ö.'nün üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Aramada bez çuvalı inceleyen ekipler, içerisinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin-2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 8 kilo ağırlığında 17x38 santim boyutunda 1 adet sunaklı mermer mezar steli ele geçirildi.

Mezar stellerinin, her çağda ve her bölgede ayrı tip özellikler ve stel kabartmalarının ölüyü tanıtan sahneler göstermesi, çoğunlukla üzerinde yazıtların olması, bunların yardımıyla geçmişte yaşamış insanların kültür, gelenek ve ekonomik yaşamları hakkında bilgiler edinilmesi bakımından önem taşıdığı bilgisini alan Jandarma, mezar steline el koyarak şüpheliyi gözaltına aldı. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla hakkında yasal işlem yapılan E.Ö. çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Rıza Önses
KONYA

Etiketler: Helenistik Dönem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!