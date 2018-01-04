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Jandarma hırsızları çaldıkları kablolar ile yakaladı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan 2 farklı operasyonda toplamda 280 metre çalıntı kablo yakalanırken, olaylarla ilgili 4 kişide tutuklandı.

Jandarma hırsızları çaldıkları kablolar ile yakaladı

04 Ocak 2018 12:24

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesine bağlı Davulga Beldesi’nde kablo hırsızlığı bilgisine alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptılar. Operasyonda kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs kullandıkları araç, muhtelif malzeme ve 30 metre kablo ile birlikte yakalandı. Olayın ardından işlemlerinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilen 2 şahıstan 1’i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek Köyü’nde yılbaşı akşamı yapılan operasyonda kablo çaldığı belirlenen 3 şahsı takibe alan ekipler ardından operasyon yaptı. Operasyonda şahıslar muhtelif malzemeler ile birlikte çalıntı olduğu belirlenen 250 metre uzunluğunda haberleşme kablosu yakaladı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen gözaltındaki 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Afyonkarahisar, hırsızlık

 

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