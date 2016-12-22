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Jandarma hırsızlık şebekesini çökertti

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 4 şahıs, jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, biri pompalı 2 adet av tüfeği ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Hırsızların bir iş yerinden çaldıkları malzemelerle kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


22 Aralık 2016 14:47

Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 2 ay içerisinde Armutlucuma ve Yunuslu Köyleri civarında 11 ayrı hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında incelenen güvenlik kameralarından, şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, dün Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile birlikte kimlikleri tespit edilen Y.Y., U.Ç, E.K. ve Ş.Y.’nin evlerine operasyon düzenledi. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet viki el telsizi ile çalıntı olduğu anlaşılan 100 karton sigara, 50 şişe içki, 20 kilogram çay , 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet LCD monitör ve çok sayıda gıda ile elektronik malzeme ele geçirdi.

Kamera kayıtları, parmak izleri ve evde ele geçirilen hırsızlık malzemelerinin bulunmasının ardından 4 şahsın suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şahıslar, jandarma karakolundaki sorgularının ardından öğle saatlerinde adliyeye getirildi.
Hırsızların bir iş yerinden çaldıkları malzemelerle kaçış anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: hırsızlık, jandarma


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