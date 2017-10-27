Jandarma kaçak avcılara geçit vermedi

Sivas’ta kaçak ve usulsüz avlanmanın önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri devriye faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından 14-23 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 124 devriye çalışmasında; 4 adet av tüfeği ve 1 adet projektör ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konularak toplamda 18 bin 200 TL idari para cezası kesildi.” Denildi. Ayrıca devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.