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Jandarma kaçak avcılara geçit vermedi

Sivas’ta jandarma ekipleri kaçak ve usulsüz avlanan avcılara geçit vermiyor.

Jandarma kaçak avcılara geçit vermedi

27 Ekim 2017 09:46

Sivas’ta kaçak ve usulsüz avlanmanın önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri devriye faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor. Konuyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından 14-23 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 124 devriye çalışmasında; 4 adet av tüfeği ve 1 adet projektör ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konularak toplamda 18 bin 200 TL idari para cezası kesildi.” Denildi. Ayrıca devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. 

 

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