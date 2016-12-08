Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin İstanbul’dan aldıkları 12 Suriyeli kaçağı kişi başı bin 500 Euro karşılığı yasa dışı yollardan Yunanistan’a çıkaracağı bilgisine ulaştı. Ekipler, kaçakların bulunduğu M.F.G. (30) yönetimindeki 34 PJ 128 plakalı midibüs ile eskortluk yapan K.U. (27) idaresindeki 34 JD 9464 plakalı otomobili Keşan-İstanbul Karayolu üzerinde takibe aldı. Jandarma ekipleri, 34 PJ 128 plakalı midibüsü Keşan-Malkara Karayolu Beyendik Kavşağı yakınlarında durdurdu. Sürücü M.F.G. ve araçtaki 12 Suriyeli kaçak gözaltına alındı.

JANDARMA KAÇAKLARIN YERİNE GEÇTİ

Ekipler, yakalanan M.F.G.’ye eskortluk yapan otomobildekileri aratarak kaçaklardan para toplayacaklarını ve bu nedenle buluşmaları gerektiğini söyletti. Bunun üzerine jandarmalar midibüse binip kaçakların arasına saklanarak, eskortluk yapan otomobildekilerle Beyendik TOKİ Konutları mevkiindeki ormanlık alanda buluştu. Otomobil sürücüsü K.U. ile araçta bulunan T.U. (35) ve G.A. (18), midibüsteki kaçaklardan paraları topladıkları sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan 12 Suriyeli, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. M.F.G., T.U., K.U. ve G.A., jandarma komutanlığındaki sorgularının ardından Keşan Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Keşan Adliyesi’ne sevk edildi.