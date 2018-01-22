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Jandarma komandolar zorlu kış şartlarında operasyonda

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar bölücü örgüt mensuplarının kış üstlenmesini önlemek için kırsal alanda arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Jandarma komandolar zorlu kış şartlarında operasyonda

22 Ocak 2018 15:43

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından Tokat İl Jandarma Komando Taburunun zorlu kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürdüğü operasyondan fotoğraf kareleri paylaşıldı. Terör örgütlerinin kış üstlenmesini önlemek için kırsal alanda arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, bölücü terör örgütü mensupları kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla kırsal alanda keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti yaptı.

Etiketler: asker, jandarma

 

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