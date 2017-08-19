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iha.com.tr »
Gündem »
Jandarma Komutanı Arif Çetin oldu
19 Ağustos 2017 18:27
Jandarma Komutanı Arif Çetin oldu
Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı.
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19 Ağustos 2017 18:27
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