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Jandarma Komutanı Arif Çetin oldu

Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin atandı.

Jandarma Komutanı Arif Çetin oldu

19 Ağustos 2017 18:27

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