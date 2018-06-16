Jandarma komutanı girdiği denizde boğuldu

Olay, Mersin’in Silifke ilçesi Boğsak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için girdiği denizde bir anda çırpınmaya başlayan Binbaşı Akkurt, çevredeki vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Binbaşı Tayfun Akkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aslen Ankaralı evli ve 2 çocuk babası olan Binbaşı Akkurt, 3 yıldır Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Jandarma Komutanlığını yürüttüğü öğrenildi.

Muhammet Özer - Halil Koyun - Murat Şengi