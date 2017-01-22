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Jandarma komutanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Karabük’ün Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Jandarma komutanı trafik kazasında hayatını kaybetti

22 Ocak 2017 13:46

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karabük D-775 karayolunun Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabükspor-Galatasaray arasında oynanan maçı izledikten sonra idaresindeki 78 SH 801 plakalı otomobille Eskipazar’a dönmek için yola çıkan 37 yaşındaki Astsubay Başçavuş Mehmet Tolu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarında yuvarlanan ve taklalar atarak sürüklenen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ile polise bildirdi. 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası, Eskipazar İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tolu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir dönem Bitlis Tatvan Jandarma Özel Harekat Taburu’nda tim komutanlığı yapan Tolu’nun cenazesinin memleketi Mersin’in Silifke ilçesine götürüleceği öğrenildi. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: jandarma


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