Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Jandarma, ölümlü kazayı aydınlatmak için dedektif gibi iz sürdü

Jandarma, ölümlü kazayı aydınlatmak için dedektif gibi iz sürdü

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada kazaya karışan otomobil ve sürücüsü dikiz aynasından yola çıkılarak yakalandı.


05 Ekim 2016 12:02

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara Karayolu Yemliha mevkiinde 30 Eylül tarihinde meydana gelen olayda yol kenarında bekleyen M. Ş. isimli şahsa bir otomobilin çarpıp kaçtığı ihbarı değerlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M. Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan araca ait sağ dikiz aynası buldu. Buradan yola çıkan jandarma, aracın Audi marka olduğunu belirledi. Daha sonra Kayseri’de bulunan Audi marka araç servisleri ve yedek parça satan yerler uyarıldı. Ayrıca Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı’nda bulunan PTS kayıtları da incelenerek olay saatine yakın zamanda geçen 7 adet Audi marka araç tespit edildi. Bütün bu çalışmalar sonucu olaya karışan ve sağ dikiz aynası kırılmış olan araç ve sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın sürücüsünün yapılan sorgulamasında olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Araç sürücüsü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 

Etiketler: dedektif gibi, jandarma, Kayseri, Kocasinan İlçesi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!