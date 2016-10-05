Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara Karayolu Yemliha mevkiinde 30 Eylül tarihinde meydana gelen olayda yol kenarında bekleyen M. Ş. isimli şahsa bir otomobilin çarpıp kaçtığı ihbarı değerlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M. Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan araca ait sağ dikiz aynası buldu. Buradan yola çıkan jandarma, aracın Audi marka olduğunu belirledi. Daha sonra Kayseri’de bulunan Audi marka araç servisleri ve yedek parça satan yerler uyarıldı. Ayrıca Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı’nda bulunan PTS kayıtları da incelenerek olay saatine yakın zamanda geçen 7 adet Audi marka araç tespit edildi. Bütün bu çalışmalar sonucu olaya karışan ve sağ dikiz aynası kırılmış olan araç ve sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın sürücüsünün yapılan sorgulamasında olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Araç sürücüsü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.