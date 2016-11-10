Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Jandarma ruhsatı olmayan iş yerinde kaçak tütün ele geçirdi

Jandarma ruhsatı olmayan iş yerinde kaçak tütün ele geçirdi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, jandarma ekipleri açma ruhsatı olmayan iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirdi.


10 Kasım 2016 12:57

Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde rutin kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, Y.Ö'nün çalıştırdığı iş yerini kontrol etti. Ekipler, açma ruhsatı ve TAPDK satış belgesi bulunmayan iş yerinde 8 kilo 685 gram kıyılmış tütün, 615 deste sigara kağıdı, 7 bin 980 adet sigara filtresi, 33 adet sigara makinesi ile 51 bin 400 adet makaron ele geçirdi. Jandarma ele geçirilen tütün ve tütün malzemelerine el koyarken, Y.Ö. hakkında ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan yasal işlem başlattı. 

Mehmet Dağlı
KARAMAN 

Etiketler: kaçak tütün


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!