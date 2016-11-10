Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde rutin kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, Y.Ö'nün çalıştırdığı iş yerini kontrol etti. Ekipler, açma ruhsatı ve TAPDK satış belgesi bulunmayan iş yerinde 8 kilo 685 gram kıyılmış tütün, 615 deste sigara kağıdı, 7 bin 980 adet sigara filtresi, 33 adet sigara makinesi ile 51 bin 400 adet makaron ele geçirdi. Jandarma ele geçirilen tütün ve tütün malzemelerine el koyarken, Y.Ö. hakkında ruhsatsız iş yeri çalıştırmaktan yasal işlem başlattı.

Mehmet Dağlı

KARAMAN