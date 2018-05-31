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Jandarma, Şenoba Helikopter kazası şehitlerini kliple andı

Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba yakınlarında 31 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan helikopter kazası sonucu şehit düşen askerleri anmak için bir klip yayınladı.

Jandarma, Şenoba Helikopter kazası şehitlerini kliple andı

31 Mayıs 2018 09:58
Jandarma, Şenoba Helikopter kazası şehitlerini kliple andı - Tıkla İzle

Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba İlçesi’ndeki askeri üs bölgelerini denetleyen üst rütbeli askerleri taşıyan Cougar tipi helikopter, kent merkezine dönüş için yaptığı kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düştü. Kazada, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da aralarında bulunduğu, 2’si pilot, biri teknisyen, 13 asker şehit oldu. Jandarma Genel Komutanlığı, şehitleri yayınladıkları bir klip ile andı. Klipte, Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın Hanke’ye ağıt şiiri Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Metin turan tarafından seslendirildi.  

 

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