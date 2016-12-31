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Jandarma, soba zehirlenmelerine karşı bilgilendiriyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, kış aylarında soba kullanımının yoğun olduğu ve sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla mahallelerde eğitim veriyor.

Jandarma, soba zehirlenmelerine karşı bilgilendiriyor

31 Aralık 2016 11:50

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, geçtiğimiz yıllarda karbonmonoksit zehirlenmesinin yoğun yaşandığı Menteşe ve Ula’nın mahallelerindeki sobalı kahve ve okullarda soba zehirlenmelerinin belirtileri, karbonmonoksit gazı zehirlenmesinde yapılacak ilk yardım, sobanın kurulması, soba yakma teknikleri ve zehirlenmenin belirtileri konusunda bilgiler verdi.

Jandarmanın gerçekleştirdiği soba zehirlenmelerine karşı bilgilendirme toplantılarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, eğitimlere yaşlı genç, kadın erkek ilgiyle izledi. 

Bekir Tosun

Etiketler: jandarma, soba zehirlenmesi


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