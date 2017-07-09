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Jandarma suç makinesini yakaladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 84 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma suç makinesini yakaladı

09 Temmuz 2017 14:44


Resmi belgede sahtecilik, sahte kredi kartı kullanmak ve dolandırıcılık gibi 41 ayrı suçtan 5 yıldır aranması ve hakkında kesinleşmiş 84 yıl hapis cezası ile 70 bin TL para cezası bulunan 37 yaşındaki Kemal K.’nin Konaklı Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan jandarma, çalışma başlattı.

Parmak izi yakayı ele verdi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından devriye görevi yaptığı sırada Konaklı Mahallesi Kavşağı’nda şüphelindeki plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıkması üzerine parmak izi çalışması yapan jandarma, aranan şahsın Kemal K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kemal K., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Erdal Anak


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