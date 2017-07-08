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Jandarma, tarihi mezar taşı ele geçirdi

Karaman’da bir otomobilde arama yapan jandarma ekipleri bagajda tarihi mezar taşı ele geçirdi.

Jandarma, tarihi mezar taşı ele geçirdi

08 Temmuz 2017 16:19

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman-Konya Karayolu Yollarbaşı köyü yakınlarında uygulama yaptığı esnada şüphelendikleri O.A. yönetimindeki 42 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, bagajda çuval içerisine gizlenmiş, geç Roma, erken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirdi. Ele geçirilen mezar taşı Karaman Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü O.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Mehmet Dağlı


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