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Jandarma 'torbacılara' göz açtırmıyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle okul çevrelerinde gençlere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.


22 Kasım 2016 17:15

Şahısların üst aramasında eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde özellikle okul çevrelerinde gençlere uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üst aramasında 8 fişek eroin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 940 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. 


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