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Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı |İşte 2017 Jandarma uzman erbaş personel alımı başvuruları ve şartları!

Jandarma uzman erbaş personel alımı ve başvuru şartları jandarma olmak isteyen gençler tarafından merakla bekleniyordu. Ve heyecanlı bekleyişin ardından başvurular başladı. Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma olmak için neler gerekli, Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları hangi tarihe kadar sürecek İşte 2017 Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili tüm detaylar...

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı |İşte 2017 Jandarma uzman erbaş personel alımı başvuruları ve şartları!

30 Ekim 2017 22:20

Binlerce gencin merakla beklediği  Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar bugün itibari ile jandarma.gov.tr adresini ziyaret etmeye başladı. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma olmak için neler gerekli, Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları hangi tarihe kadar sürecek? 2017 Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla erkek vatandaşlardan personel temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Halen silah altında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

b. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 30 Ekim – 13 Kasım 2017 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi Beytepe/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir.

JANDARMA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak,
c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak
ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri
arasında arasında doğanlar)
ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988
[dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)
d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur "
kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda

Etiketler: asker, erbaş, jandarma, Jandarma uzman erbaş, sınav, Uzman

 

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