Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı |İşte 2017 Jandarma uzman erbaş personel alımı başvuruları ve şartları!

Binlerce gencin merakla beklediği Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Başvurusunu yapmak isteyen vatandaşlar bugün itibari ile jandarma.gov.tr adresini ziyaret etmeye başladı. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma olmak için neler gerekli, Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları hangi tarihe kadar sürecek? 2017 Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla erkek vatandaşlardan personel temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Halen silah altında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

b. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 30 Ekim – 13 Kasım 2017 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi Beytepe/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir.

JANDARMA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak

ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri

arasında arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri

içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988

[dahil] – 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık

Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur "

kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda