Jandarma ve polis ekiplerinden şok baskın

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aldıkları istihbarat neticesinde Müşküle Mahallesi Ekinlik mevkiinde İ.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde imal etmek maksadıyla A.A. isimli şahsın tarlasında yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisini edindi. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde arama köpeği ROKET ile birlikte İ.Y. isimli şahsın ekim yaptığı araziyi ve ikamet ettiği yeri didik didik aradı. Yapılan operasyon sonucu 26 kök kenevir, 10 bin 248 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ve çok sayıda kenevir tohumu ele geçirildi. İ.Y. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan, yasa dışı kenevir ekiminden işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Halil Ataş