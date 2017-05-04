Jandarma villa hırsızlarını ateş açarak yakaladı



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri önceki gece saatlerinde Kargıcak Mahallesi Akdeniz Mevkii’ndeki villalarda hırsızlık olduğu yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine hırsızlık olayının gerçekleştiği villalara gelen jandarma çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde hırsızlık şüphelisinin 2 kişi olduğu ve 50 BE 288 plakalı otomobille olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinden 2 buçuk kilometre uzaklıkta kaçan aracı fark ederek durdurmak istedi. Bu sırada şüpheliler yakalanacağı anlayınca ekiplerin üzerine aracı sürerek kaçmaya başladı.

Jandarma araca ateş açarak durdurdu

Aracın peşine düşen ekipler, yaklaşık 300 metre sonra ateş açtı. Araç takla atarak dururken, silahtan çıkan kurşun şüphelilerden M.S.'nin (36) sırtına isabet etti. Diğer şüpheli Z.A. (22), yakalanarak gözaltına alındı. Sırtından vurulan şüpheli M.S., ambulansla hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine kaldırırken adliyeye sevk edilen diğer şüpheli Z.A., adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldığı eşyaları kiraladığı 2 ayrı evde saklamış

Ayrıca yoğun bakımda tedavisi süren M.S.,’nin Oba ve Mahmut Mahallesi’ndeki kiraladığı 2 evde arama yapan ekipler ilçenin farklı adreslerinden çaldığı belenen televizyon, buzdolabı, klima, çamaşır makinesi gibi çok sayıda beyaz eşya ele geçirdi. 10 ayrı suçtan aranmasının olduğu ve hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilen M.S.'nin, tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderileceği bildirildi.