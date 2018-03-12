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Jandarmadan 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği uyuşturucu operasyonu ile piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroin ele geçirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettikleri uyuşturucuları İstanbul genelinde satmayı planlayan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu

12 Mart 2018 09:12
Jandarmadan 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğu Anadolu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde satma hazırlığında olan 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler yapılan fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların dikkat çekmemek için Bahçelievler’de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığını tespit etti.

Alışveriş poşetiyle kamuflaj 

Lokantaya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, mutfak kısmını didik didik aradı. Arama esnasında, tezgahın altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Poşetlerin içinden piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroin çıktı.
Yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Etiketler: uyuşturucu operasyonu

 

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